14 громад Закарпаття отримали нові шкільні автобуси

Kárpátalja.ma Hовини

В Ужгороді територіальним громадам області передали чергову партію шкільних автобусів. Нові автобуси закупили замість тих, які школи на початку вторгнення передали на потреби Збройних сил України.

Több település kapott új iskolabuszt Kárpátalján

Як повідомили в Закарпатській ОВА, ключі від нових транспортних засобів отримали навчальні заклади 14 громад: Колочавської, Кольчинської, Богданської, Міжгірської, Довжанської, Пилипецької, Білківської, Вилоцької, Кам’янської, Чинадіївської, Великолучківської, Ясінянської, Тур’є-Реметівської та Перечинської.

Їх вдалося закупити завдяки розподілу субвенції із державного бюджету у розмірі понад 66 млн грн та співфінансуванню з місцевих бюджетів.

Загалом цього року для автопарку шкільних автобусів закупили 23 транспортні засоби, а за останні три роки – 71.

Закарпатська обласна державна адміністрація