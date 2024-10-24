14 громад Закарпаття отримали нові шкільні автобуси

В Ужгороді територіальним громадам області передали чергову партію шкільних автобусів. Нові автобуси закупили замість тих, які школи на початку вторгнення передали на потреби Збройних сил України.

Як повідомили в Закарпатській ОВА, ключі від нових транспортних засобів отримали навчальні заклади 14 громад: Колочавської, Кольчинської, Богданської, Міжгірської, Довжанської, Пилипецької, Білківської, Вилоцької, Кам’янської, Чинадіївської, Великолучківської, Ясінянської, Тур’є-Реметівської та Перечинської.

Їх вдалося закупити завдяки розподілу субвенції із державного бюджету у розмірі понад 66 млн грн та співфінансуванню з місцевих бюджетів.

Загалом цього року для автопарку шкільних автобусів закупили 23 транспортні засоби, а за останні три роки – 71.

Закарпатська обласна державна адміністрація