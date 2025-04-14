14 квітня оголошено Днем жалоби на Закарпатті

Сьогодні, 14 квітня, на Закарпатті оголошено Днем жалоби за загиблими в Сумах. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА.

Мирослав Білецький підписав відповідне розпорядження. Сьогодні по всій області прапори будуть приспущені.

Дні Жалоби оголошують також і в інших містах України.

Станом на вечір кількість загиблих у Сумах зросла до 34, з них 2 дитини.

Поранених 117, з них 15 дітей.

“Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п’ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке.”

– повідомив президент.

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