151 особа із Закарпатського угорського інституту допомагає українським біженцям в Угорщині

Викладачі, співробітники та студенти Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II, всього 151 особа, волонтерять, допомагаючи українським біженцям, що прибувають до Угорщини. Зокрема, йдеться про людей, які прибувають рейсами Угорської державної залізниці на вокзали Будапешта, до спорткомплексу «БОК». Ця волонтерська діяльність відбувається в рамках роботи, організованої державним секретаріатом з питань вищої освіти Міністерства інновацій та технологій Угорщини.

Волонтерську роботу виконують особи, рідною мовою яких є угорська, однак на високому рівні розмовляють українською, російською та англійською мовами і перебувають в Угорщині в рамках програм академічного обміну «Makovecz» або«Erasmus +».

Частина наших волонтерів працювала на залізничних рейсах: Загонь-Будапешт, на потягах, що доставляли біженців за маршрутом через Ковбаньо, а також на міжнародному маршруті Бігоркерестеш–Будапешт. Головними завданнями волонтерів є роздача біженцям довідкової інформації, роз’яснення, надання допомоги, переклад тощо. Зазвичай у потягах перебуває по 50-200 українців у 8-10 вагонах. Це переважно жінки і діти.

Інша група волонтерів із ЗУІ, поділившись на зміни по 12 годин, виконує каритативну діяльність на Східному та Західному вокзалах Будапешта, на верхньому вокзалі Ковбаньота у спорткомплексі «БОК», працюючи перекладачами поруч із представниками місцевої влади.

Третя група колег і студентів на прохання Державного секретаріату з питань національної політики допомагає в перекладі флаєрів та інформаційних листків, а частина працює в кол-центрах, допомагаючи в роботі благодійного фонду «Темпус».

Для нашого закладу дуже важливо всіляко допомагати людям, які змушені були покинути домівку через війну, як на Закарпатті, так і в Угорщині.

Наталія Вараді

Благодійний фонд «Геніус»