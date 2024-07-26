2,5 тисячі дітей у 17 таборах наразі оздоровлюються на Закарпатті. А загалом охоплено оздоровчою кампанією у краї, що стартувала ще у березні, пів сотні закладів – 6 тисяч дітей Половина з них місцеві, решта – з інших регіонів. Контролюють безпеку відпочинку – фахівці Держпродспоживслужби.

Усі оздоровчі заклади забезпечені альтернативними джерелами живлення – генераторами і сонячними панелями, каже Сніжана Локес. Це дуже важливо з огляду на спеку та відключення електрики. Також на брифінгу йшлося про особливості оздоровлення дітей під час дії воєнного стану.

Працівники Держпродспоживслужби комісійно провели 6 перевірок у краї – і грубих порушень санітарного законодавства не виявили, каже Вікторія Вігула. 7 закладах краю мають можливість оздорвлювати дітей вразливих категорій наслення, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. У 4 таборах малеча вже відпочиває. Фахівці звертають увагу, що літо – не тільки час для відпочинку і оздоровленння, а й небезпечна пора.

Ситуацію з оздоровленням дітей у краї тримаютимуть і далі на контролі представники Держпродспоживслужби. Планують за літо оздоровити на Закарпатті майже 10 тисяч дітей.

transkarpatia.net