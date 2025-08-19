400 млн грн інвестицій і 500 робочих місць

У місті Хуст відкрили високотехнологічний завод з виготовлення замороженої здобної випічки європейських стандартів „Bakery Food Investment”.

Про це повідомив на Facebook-сторінці заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

„Починаючи з травня цього року, в Хусті вдалося запустити дві автоматизовані лінії з шести. До 2027 року „Bakery Food Investment” має на меті досягти потужності до 3000 тонн продукції щомісяця”,

— розповів Віктор Микита.

Підприємство надає 500 робочих місць та є учасником комплексної державної програми „Зроблено в Україні”.

Інвестиція у понад 400 млн грн забезпечує функціонування виробництва й випуск продукції в Україні, а також в 15 інших країнах, серед яких США, Грузія, Туреччина та країни Європи. У планах компанії – експортувати до 30% хлібобулочних виробів.

Kárpátalja.ma