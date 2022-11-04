430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні



Більше ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 4 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Не зазнали змін і дані щодо поранених – понад 826.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора