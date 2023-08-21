Про те, що на Закарпаття прибули діти з прифронтових регіонів України й одразу ж поїхали на відпочинок в Угорщину написав у своєму Телеграм-каналі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита:

“Сьогодні на Закарпаття прибули пʼять потягів, які привезли до нас 440 дітей з Дніпропетровщини, Херсонщини, Запоріжжя, Одещини, Київщини та інших регіонів країни.

Разом із народною депутаткою Юлією Гришиною зустріли їх на залізничному вокзалі Мукачева. Звідси діти одразу виїхали до Угорщини на літній відпочинок, де наші партнери вже чекають на них та підготували необхідні умови й програму перебування.

З перших днів повномасштабної війни завдяки тісним зв’язкам з нашими партнерами в країнах ЄС і підтримці першої леді Оленою Зеленською ми відправляємо школярів з прифронтових регіонів за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Щиро дякую заступнику Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентському державному секретарю Левенте Модьору за підтримку в складний час.

Тисячі щасливих дитячих облич, радість, котру не приховати, незабутні емоції та приємні спогади для маленьких і юних українців з прифронтових регіонів на все життя – саме це є нашою місією, яку ми разом повсякденно реалізовуємо”.

Віктор Микита/Kiszo.net