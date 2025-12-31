8 закарпатських громад отримали нові шкільні автобуси

8 громад Закарпаття 30 грудня, отримали нові шкільні автобуси. Кошти на них область одержала з держбюджету, частину грошей для співфінансування спрямували територіальні громади.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Шкільні автобуси отримали Рахівська, Ясінянська, Дубівська, Буштинська, Усть-Чорнянська, Міжгірська, Вишківська й Іршавська територіальні громади.

Загалом, за інформацією голови ОВА, цьогоріч область закупила 35 автобусів, з них 25 обладнані місцями для перевезення маломобільних груп населення. Для цього використали 132 мільйонів 550 тисяч гривень, із них понад 118 мільйонів – кошти державної субвенції.

Kárpátalja.ma