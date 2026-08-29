В мережі АТБ запровадили обмеження на продаж низки продуктів

Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» запровадила ліміти на продаж низки продуктів першої необхідності, зокрема курячих яєць, консервів, олії, оцту, круп, макаронів, цукру та солі.

Про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій мережі Сергій Демченко.

Обмеження діють у всіх магазинах мережі та під час онлайн-замовлень. Зокрема, один покупець може придбати не більше ніж шість десятків яєць, 6 кг сипучих або твердих продуктів, а також до шести пляшок чи інших упаковок окремих товарів.

У компанії пояснили, що рішення стало вимушеним через масовий викуп соціально значущих продуктів гуртовими перекупниками.

«Обмеження пов’язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією, а саме тим, що оптові продавці викупають продукти першої необхідності, і тим самим обмежують звичайних покупців у придбанні тих товарів, які їм необхідні. Ці гравці створюють певний ажіотаж», – заявив Демченко.

За його словами, ліміти мають захистити роздрібних покупців і запобігти дефіциту базових продуктів.

В АТБ не називають строків скасування обмежень, але готові переглянути їх після стабілізації ситуації на ринку.

Джерело: slovoidilo.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →