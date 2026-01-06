Латвія передасть Україні автівок, конфіскованих у п’яних водіїв

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Серед іншого, планується передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Зазначається, що ці машини призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Нацгвардії, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Lettország újabb 21 elkobzott járművet adott át Ukrajnának

Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, – близько 74 600 євро.

Від початку повномасштабної війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв, а також в рамках інших кримінальних справ.

Джерело: Укрінформ