Латвія передасть Україні автівок, конфіскованих у п’яних водіїв

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Серед іншого, планується передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Зазначається, що ці машини призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Нацгвардії, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, – близько 74 600 євро.

Від початку повномасштабної війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв, а також в рамках інших кримінальних справ.

Джерело: Укрінформ