B Укренерго дали оптимістичний прогноз щодо відновлення електропостачання

Наголошується, що графіки відключень в Україні можуть повернутися раніше, ніж у понеділок, але багато залежить від того, що буде завтра.

Енергосистема України може вийти на графіки планових відключень світла вже цими вихідними. Проте, сьогодні, 26 листопада, визначено ліміти, які дозволяють зробити відключення електроенергії менш тривалими.

Як заявив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, наразі очікується набір потужностей на атомних станціях, зокрема, на Рівненській АЕС.

“Відповідно, відсоток покриття споживання зростатиме, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка сталася у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник близький до того, що був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більшим. Тому графіки обмежень залишатимуться, але у нас є надія, що на вихідних вдасться увійти до якогось планового режиму”, – зазначив він.

Кудрицький також підкреслив, що графіки можуть повернутися раніше, ніж у понеділок, але багато залежить від того, що буде завтра.

“Подивимося завтра, можливо, нам вдасться досягти планового режиму ще раніше. Наприклад, з неділі. Обіцяти не можу, побачимо, як пройде субота. Наразі ми трохи змінили тактику і доводимо до обленерго не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області”, – додав Кудрицький.

За його словами, на завтра визначені ліміти, які дозволяють зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму.

unian.ua