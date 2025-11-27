Берегове матиме пряме залізничне сполучення з Будапештом

З 14 грудня Берегове отримає пряме залізничне сполучення з Будапештом. Потяги курсуватимуть новозбудованою європейською колією. Про це повідомили на Facebook-сторінці „Укрзалізниці”.

З 14 грудня поїзд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме в Україну через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

„Крім того, додатковий регіональний поїзд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта”, — ідеться в повідомленні.

