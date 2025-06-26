Безкоштовний евакуаційний потяг запускають із Сум до Ужгорода

В Україні запустили безкоштовний евакуаційний потяг №45 за маршрутом Суми – Ужгород. Він допоможе мешканцям прикордонних громад Сумщини безпечно виїхати до спокійніших регіонів країни. Послуга повністю безкоштовна.

Перший рейс вирушає вже 30 червня. У подальшому евакуаційний потяг курсуватиме щотижня — 8, 14, 22 та 28 липня.

Поїзд робитиме зупинки на ключових станціях — від Києва до Закарпаття. Це дозволить швидко і зручно дістатися безпечного місця для тих, хто змушений покидати домівки через війну.

mukachevo.net