Близько 500 учнів декламували поезію Борбали Сoлoi в Берегові

Атріум Закарпатського угорського унiверситету імені Ференца Ракоці ІІ. й цього року став осередком спільного декламування. Організований громадською організацією «Про Культура Субкарпатіка» (ПКС) флешмоб під назвою «Вірш на площі» (Vers a tér(b)en) уже вдванадцяте об’єднав школи Закарпаття та поціновувачів поезії 10 квітня.

Щороку програма заходу будується навколо твору поета-ювіляра. Цього разу в центрі уваги опинився вірш Борбали Сoлoi «Карпати». Спеціально до події закарпатський поет і виконавець Ґерґель Марчак поклав його на музику та виконав під гітарний супровід, відкривши захід.

Після музичного вступу до присутніх звернувся державний секретар з питань загальної середньої освіти Міністерства внутрішніх справ Угорщини Золтан Маружа.

У своєму виступі він наголосив на значенні декламації, підкресливши, що День угорської поезії відзначають не лише в Угорщині, а й у багатьох куточках Карпатського басейну. Посадовець висловив сподівання, що ініціатива «Вірш на площі» та подібні заходи матимуть продовження і в майбутньому. Після виступу він першим підписав портрет Борбали Сoлoi.

Із 2014 року організатори вшановують День угорської поезії спільним декламуванням:

спершу подія відбувалася на околицях Берегова, а згодом — через пандемію, а пізніше й війну — перемістилася до стін університету.

У своїй промові Ільдіко Орос, президентка Про Культура Субкарпатіка та Закарпатського угорського унiверситету імені Ференца Ракоці ІІ, наголосила на об’єднавчій силі поезії. За її словами, у віршах закладені наші думки та відповіді:

у складні моменти ми завжди знаходимо той рядок чи цитату, що підказує вихід із ситуації.

Одним із найочікуваніших моментів заходу традиційно стало спільне декламування: близько 500 учнів розпочали виконання твору під керівництвом акторки Закарпатського обласного угорського драматичного театру Магдaлини Ваш. Спершу учасники читали вірш по два рядки, а згодом їхні голоси злилися в єдине звучання.

На цьому програма не завершилася: фінальним акордом став сольний концерт угорського виконавця Балажа Сабов. У підготовленій до Дня поезії програмі прозвучали переважно пісні на вірші. Глядачі почули їх у первісному, камерному виконанні — в атмосфері затишної тиші, під акомпанемент однієї гітари.

Після концерту, як і в попередні роки, учасників чекав портрет обраної поетеси, який кожен міг підписати, долучившись до спільного переживання флешмобу.

Захід відбувся за підтримки Уряду Угорщини та фонду імені Бетлена Габора, за організації громадської організації «Про Культура Субкарпатіка».

