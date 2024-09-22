Cотні відвідувачів на фестивалі БерченіФест

Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» вшанувала пам’ять Міклоша Берчені та Крістіни Чакі в рамках культурної програми з покладанням вінків у замку Ужгорода. Подія, що відбулася 20 вересня, привернула велику увагу, зібравши понад 300 учасників. Більшість відвідувачів прибули з Ужгородського району.

Зранку організатори зустрічали гостей майстер-класами з народних ремесел, традиційними дитячими іграми та блоком народної музики. Учасники мали можливість спробувати валяння та виготовляти лавандові мішечки, браслети з бісеру, а також ламали головоломки.

На заході виступили вчителі та учні «Туліпан Танода». У репертуарі прозвучали мелодії з с. Леорінц, угорські танці із-за Дунаю, дитячі пісні з регіону Галга, народні пісні із Зали та Берегів. Також пролунали пісні «Ракоці, Берчені славетні герої», «Я покинув свою прекрасну батьківщину», «Молитва Ракоці» та куруцька пісня «Великий Міклош Берчені». Учні також показали дитячі ігри з Калочі, Галги та Рабакевзу, а також угорські танці та традиційні кола з Мадярбевду. Тим часом у замку відвідувачів зустрічали Міклош Берчені та Крістіна Чакі, з якими можна було поспілкуватися.

Після культурної програми були покладенні вінки до бюстів графа Міклоша Берчені та Крістіни Чакі. Потім учасники послухали гру на угорському музичному інструменті «тарогато» у виконанні Імре Голожаї, викладача школи «Туліпан Танода».

Міклош Берчені, ішпан Ужанського комітату, був найвідданішим соратником Ракоці у боротьбі за свободу. Він пішов за Ракоці , бо мав ідеологічну мету, а не тільки матеріальні блага. Він умів приносити жертви заради свого народу, який тоді також був змішаним: на цій території проживали словаки, угорці та русини, і він говорив їхніми мовами. Граф і його дружина належали до найбільш освічених людей свого часу. Під їхнім правлінням замок розквітнув – вони принесли в комітат дух просвітницького громадянського життя, культуру та мистецтво.

Захід відбувся за підтримки уряду Угорщини та фонду Габора Бетлена.

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