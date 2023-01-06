Cучасний генератор отримав Центр легеневих хвороб в Ужгороді

В 4 січня Центр легеневих хвороб в Ужгороді отримав потужний дизельний генератор. Сучасний обладнання закладу передав заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський.

«Оперативно реагуємо на потреби медичних установ нашого краю, які повинні безперебійно працювати навіть у разі відключення електроенергії. За сприяння партнерів забезпечуємо їх альтернативними джерелами енергії», – підкреслив заступник очільника краю.

За його словами, Центр легеневих хвороб – високоспеціалізований заклад, що забезпечує лікування хворих з різними легеневими патологіями. Зараз у стаціонарному відділенні тут перебувають 147 пацієнтів.

«Ми отримали новий генератор, що забезпечить ефективну роботу кабінету компʼютерної томографії. Медичне обладнання потребує безперебійної подачі електроенергії, тому для нашого закладу така допомога надзвичайно важлива», – зауважив генеральний директор КНП «Центр легеневих хвороб» Василь Скрип.

Альтернативне джерело енергії для установи закупили й передали за сприяння благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті».

carpathia.gov.ua