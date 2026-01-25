Чехія продовжує посилювати енергетичну стійкість України, а чеське суспільство демонструє реальну солідарність із українцями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи результати масштабної волонтерської ініціативи в Чеській Республіці, пише «Главком».

За його словами, ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні.

«Це – неймовірно. Чехія демонструє, що підтримка України – це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість», –наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що вже наступного тижня до Харкова надійдуть 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Крім того, 25 січня до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі Середньочеського краю. Частину зібраних коштів також спрямують на посилення кібербезпеки поліції Києва.

«Це приклад справжньої солідарності. Дякую Чеській Республіці, регіональній владі, громадянському суспільству та всім чеським друзям України за конкретну й результативну підтримку», – підкреслив глава МЗС.

Сибіга також подякував усім, хто долучився до проєкту «Тепло для України», наголосивши, що така допомога має критичне значення в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.