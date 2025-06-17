Чи можуть заламіновані документи стати перешкодою для виїзду з України

На час дії воєнного стану в Україні були спрощені процедури перетину кордону.

Українські прикордонники не відмовляють неповнолітнім громадянам в перетині державного кордону через заламіновані документи.

Це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі КИЇВ24.

«Інформація, яка шириться в соцмережах, що прикордонники масово відмовляють у перетині кордону дітям через те, що батьки використовують заламіноване свідоцтво про народження, це не відповідає дійсності», – каже Демченко.

За його словами, на час дії воєнного стану в Україні були спрощені процедури перетину кордону, і дитина може перетнути кордон, як за паспортним документом, так і за свідоцтвом про народження.

Окрім того, Демченко нагадав: коли дитина їде з одним з батьків, дозвіл від іншого з батьків не потрібен. Так само не потрібен дозвіл, якщо дитина їде з бабусею, дідусем, повнолітнім братом чи сестрою.

Нагадаємо, як повідомила речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда, за добу в Львівській області кордон перетнули понад 8 800 транспортних засобів і 40700 громадян. Водночас переважає виїзд з України над в’їздом.

Водночас що стосується чоловіків, то навіть за наявності броні, остаточне рішення щодо виїзду чоловіка за кордон ухвалює саме прикордонник. Воно увалюється безпосередньо під час перевірки документів на пункті пропуску.

tsn.ua