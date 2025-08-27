Чоловікам віком до 22 років дозволили виїжджати за кордон

Уряд 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

Надалі частина українців зможе безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Як зазначила Свириденко, це рішення Уряду стосується і тих молодих чоловіків, які вже знаходяться за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», — повідомила Свириденко. Вона додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

