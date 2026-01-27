Дегустація вин та літературний вечір у Чопівці

Громадська організація “Про Культура Субкарпатіка” щороку відзначає День угорської культури культурною програмою. Цього разу з нагоди свята 23 січня в Центрі культури ім. Перені було організовано літературний вечір, поєднаний із дегустацією вин.

Центральним елементом вечора став виступ «Похвала вину» угорського актора Тамаша Ача. Постановка ознайомила слухачів із захопливою культурною та літературною історією споживання вина, зокрема через твори Ґашпара Гелтаї, Міхая Вьорьошмарті та Шандора Петефі.

Чи має вживання вина свої «десять заповідей»? Чи взяв Ной вино на той знаменитий ковчег? Чи пив вино Чоконяї? Чи існують ліки від похмілля? Чи є споживання вина наукою? У своєму виступі Тамаш Ач у змістовній та водночас розважальній формі шукав відповіді на ці та багато інших подібних запитань.

Невід’ємною частиною заходу стала можливість скуштувати закарпатські вина. Професійний супровід дегустації забезпечив винороб Іштван Варга, який, презентуючи вина, ще більше збагатив враження від вечора.

Захід відбувся за організації “Про Культура Субкарпатіка” за підтримки Угорського уряду та «Фонду імені Бетлена Габора».

Фото: Kárpátalja.ma

Kárpátalja.ma