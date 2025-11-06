Делегація з Обуди-Бекашмедьєра відвідала Ужгород

В Ужгороді з робочим візитом перебуває делегація з ІІІ району Будапешта — Обуди-Бекашмедьєра, з яким обласний центр Закарпаття підписав угоду про партнерство у вересні цього року.

До міста прибули мер району Ласло Кіш та його заступник Ондраш Береш. У міській раді гостей зустріли міський голова Ужгорода Богдан Андріїв і його заступник Іван Завидняк.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення співпраці у сферах освіти, культури, спорту, міської інфраструктури та екології, а також домовилися про обмін досвідом і спільну участь у міжнародних проєктах.

Муніципалітет Обуди-Бекашмедьєра вже реалізовує програми підтримки українських дітей і висловив готовність організувати відпочинок та оздоровлення дітей військовослужбовців України під час наступних літніх канікул.

У межах візиту делегація відвідала Ужгородський ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та Ужгородську школу мистецтв, де керівниця закладу Наталія Громова ознайомила гостей із діяльністю літературно-художнього музею Шандора Петефі — єдиного такого музею в Україні. У його колекції — копії листів, понад 200 книжок поета та численні подарунки від ужгородців.

Для гостей виступили вихованці школи мистецтв — ансамбль угорського танцю «Сіварвань» під керівництвом Василини Синички та вокальний ансамбль «Естерланц», який виконав в’язанку угорських народних пісень (керівниця — Рика Рівіс).