За добу 2 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 59 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 29 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 65 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 25 осіб – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 21 було затримано поза визначеними пунктами перетину.

На виїзд з країни не пропущено 7 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Фото: ДПСУ