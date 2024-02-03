Держприкордонслужба: ситуація на західному кордоні за минулу добу
За добу 2 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 59 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 29 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – громадяни України.
Оформлено 65 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 25 осіб – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 21 було затримано поза визначеними пунктами перетину.
На виїзд з країни не пропущено 7 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон