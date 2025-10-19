Два села Закарпаття увійшли у список найкращих у світі для туристів

У китайському місті Хужоу відбулась церемонія нагородження BestTourismVillages за версією World Tourism Organization (UNWTO) — однієї з найпрестижніших ініціатив у сфері сільського туризму.

Серед нових володарів титулу “Найкращі туристичні села”— два населені пункти у Закарпатті: село 10 музеїв – Колочава та село, що простягається поруч із легендарним «Оком Карпат» — Синевирська Поляна.

Програма Best Tourism Villages відзначає сільські дестинації, які використовують туризм для сталого розвитку, збереження культури й підвищення якості життя місцевих мешканців.

Це визнання стало результатом клопіткої роботи громади, яка зробила ставку на розвиток сталого туризму, збереження культурної спадщини та природних ресурсів.

Вже четвертий рік поспіль ООН Туризм підтримує ініціативу. За цей час понад 800 сіл із 100 країн світу подали заявки, і сьогодні мережа Best Tourism Villages об’єднує понад 250 сіл із 60 країн.

