Росія атакував енергетичну інфраструктуру на Одещині

„Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки”, – йдеться в заяві компанії у Телеграм-каналі.