Росія атакував енергетичну інфраструктуру на Одещині
В Одеській області ворог пошкодив чергову підстанцію енергохолдингу ДТЕК, спричинивши значні руйнування, це вже 31-й великий об’єкт компанії в регіоні, який зазнав атаки, ремонт якого вимагатиме тривалого часу.
„Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки”, – йдеться в заяві компанії у Телеграм-каналі.
Енергохолдинг зазначає, що першочерговим завданням залишається повернення електроенергії обʼєктам критичної інфраструктури.
Джерело: Interfax-Україна
Фото: Ілюстрація