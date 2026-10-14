ЄС виділив Україні 2,86 млрд євро на оборону
ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій», — наголосив Очільник Уряду.
За його словами, Уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок.
Прем’єр-міністр висловив вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам — членам ЄС за незмінну відданість обороні України та спільній європейській безпеці.