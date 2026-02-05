За перший місяць 2026 року Закарпаття прийняло п’ять евакуаційних груп із прифронтових областей.

Безпечний прихисток у нашому регіоні знайшли 118 осіб: 20 евакуйованих родин із Запорізької області, 12 – з Дніпропетровської. Серед них 46 – діти.

Силами структурних підрозділів ОВА, громадських та благодійних організацій їх зустріли, огорнули теплом та турботою, забезпечили всім необхідним.

Розселили новоприбулих у місцях тимчасового проживання у Хустській, Нижньоворітській та Тересвянській територіальних громадах.

Крім того, в області працює «гаряча лінія» із соціальних питань для ВПО, на яку щодня отримують кілька десятків дзвінків від людей, які самостійно евакуюються з небезпечних територій. Так, у січні, реагуючи на звернення, розмістили в різних МТП Закарпаття 20 мешканців прифронтових регіонів.

Загалом в області упродовж січня як ВПО зареєструвались 876 осіб. Найбільше людей перемістились із Донеччини (267), Запоріжжя (201) та Дніпровщини (106).

Якщо є потреба у наданні безоплатного прихистку, можуть звертатися на телефон обласної «гарячої лінії» із соціальних питань для ВПО – +380682893301.

Джерело та фото: Мирослав Білецький