Ференц Вікторія відвідала Берегівську міську раду

Берегівську міську раду вперше відвідала Ференц Вікторія як депутатка Європарламенту у супроводі керівника дипломатичної місії Консульства Угорщини в місті Берегове Іштвана Дєбнара, директорки Європейського територіального об’єднання «Тиса» Андреа Сабоне Цап та Крістіана Ракоці 9-го грудня.

Під час зустрічі обговорили ключові питання, зокрема будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів у селі Яноші та участь громади у майбутніх європейських грантових програмах.

Ця зустріч — важливий крок до зміцнення співпраці з Європейським Союзом і відкриття нових можливостей для розвитку Закарпаття.

Джерело і фото: Золтан Бабяк