Змінився порядок передачі показань газового лічильника

Газопостачальна компанія Нафтогаз України пояснила ситуацію з передачею показників лічильника газу. Споживачам надали інформацію, куди перенесли всі сервіси.

До 5 листопада включно українці повинні передати показники газового лічильника. Це необхідно зробити, щоб отримати згодом правильний рахунок за спожите блакитне паливо.

Днями виникла ситуація, коли на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook користувачка написала коментар про зручність передачі показників. Вона відзначила, що більше не можна відзвітувати через Viber, а для неї цей спосіб був зручний.

Газопостачальна компанія відповіла на її звернення і підтвердила, що передавати показники через чат-боти GASUA більше не можна. Цю можливість закрили, а всі сервіси перенесли у мобільний застосунок «Куб». Весь функціонал застосунку є безкоштовним.

Як ще можна передати показники газу

Попри те, що чат-боти більше не дозволяють здійснити звітування, це можна зробити за допомогою інших сервісів.

Станом на листопад 2026 року, передати показники можна:

через особистий кабінет споживача,

на сайті Нафтогазу без реєстрації, ввівши номер особового рахунку та перші три літери прізвища, на кого він зареєстрований,

через SMS,

за допомогою контакт-центру, продиктувавши показники.

Будь-який із цих способів підходить для звітування, водночас отримані дані компанія занесе першим числом, щоб було зручніше вести облік.

Нововведення у мобільному застосунку «Куб»

«Куб» постійно вдосконалюють і днями стало відомо про запровадження раніше анонсованого нововведення. Тепер для мешканців п’яти великих міст України дозволити додати у застосунок інші комунальні послуги за обраною адресою. Ці зміни стосуються Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.

Тобто, в колись виключно газовому застосунку можна розрахуватись за електроенергію, опалення, гарячу воду та, безпосередньо, за використаний газ.

Зараз застосунок «Куб» має понад 4 мільйони доданих рахунків.

Джерело: pmg.ua

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