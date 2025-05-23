Сьогодні відзначають День Героїв України

Щороку, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв.

Ця дата вшановує пам’ять усіх, хто коли-небудь боровся і продовжує боротися за свободу та незалежність України.

В умовах повномасштабної війни з Росією цей день набув ще глибшого значення — цього дня згадують полеглих героїв, які живуть нині.

День Героїв започаткувала 23 травня 1941 року Організація українських націоналістів (ОУН) на честь видатного українського діяча Євгена Коновальця.

23 травня згадують героїв усіх епох — від часів Київської Русі до сучасності: лицарів, козаків, січових стрільців, повстанців, учасників УНР та УПА, ветеранів АТО, а також захисників, які нині боронять Україну на фронті.

Джерело: УНІАН

Фото: ілюстрація