Голова Закарпатської ОВА зустрівся із Генконсулом Словацької Республіки

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації мав зустріч із Генеральним консулом Словацької Республіки в Ужгороді Паволом Панісом.

Про це інформує голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Обговорили підсумки шостого засідання українсько-словацької змішаної комісії, де йшлося, зокрема, і про розбудову прикордоння, будівництво автомагістралі D1.

У зв’язку з тим, що новий автобан вестиме до пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», є необхідність розбудовувати міську інфраструктуру, прилеглу до КПП.

Водночас є можливість у короткі строки без жодної копійки з державного бюджету запустити ще один пункт перетину на українсько-словацькому кордоні. Ідеться про нині пішохідний ПП «Малі Селменці – Вельке Слеменце». Потрібно внести зміни до Міжурядової угоди. З українського боку є вся необхідна інфраструктура: приміщення для роботи митників та прикордонників, якісна дорога.

Ефект від запуску автівок через пункт перетину «Малі Селменці – Вельке Слеменце» буде не тільки у логістичній сфері, а й дасть поштовх для розвитку прикордонних громад обох держав.

