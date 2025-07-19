ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз затвердив черговий, 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, «один з найжорсткіших» на цей момент.

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х.

«Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії», – написала Каллас.

За її словами, цими санкціями ще більше обмежується військовий бюджет РФ.

«Ми ще більше обмежуємо військовий бюджет Кремля, націлившись на ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. Трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені. Гранична ціна на нафту стане нижчою. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяють обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», – заявила чиновниця.

Вона додала, що ЄС уперше вносить до санкційного списку реєстр прапорів судноплавства та найбільший нафтопереробний завод «Роснафти» в Індії.

«Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей», – підкреслила дипломатка.

«Ми продовжуватимемо підвищувати ціну (війни для РФ – ред.), тому зупинення агресії стає єдиним шляхом для Москви», – резюмувала висока представниця ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував за затвердження 18-го пакета санкцій проти Росії.

«Я вітаю рішення про зниження верхньої межі ціни на нафту, додаткові кроки із протидії обходу санкції, у тому числі через треті країни. Позбавлення Росії нафтових прибутків є критично важливим для припинення її агресії», – написав Сибіга у соцмережі Х.

Сибіга запевнив, що Україна продовжує працювати із ЄС та партнерами у рамках санкційної коаліції, щоб «позбавити російську військову машину фінансування, змусити Росію прийняти повне та безумовне припинення вогню та припинити війну проти України». Він також привітав санкції, спрямовані проти російських злочинців, які індоктринують депортованих українських дітей.

«Оскільки Москва відкидає мир, потужний трансатлантичний тиск є єдиним ефективним способом просування дипломатичних зусиль. Росія повинна усвідомити, що продовження війни є марним», – додав глава української дипломатії.

ukrinform.ua