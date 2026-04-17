Курс євро встановив новий рекорд щодо гривні

Національний банк України підвищив офіційний курс євро до нового історичного максимуму. У п’ятницю, 17 квітня, вартість європейської валюти становитиме 51,42 грн.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора.

16 квітня раніше курс був закріплений на рівні 51,27 грн. Таким чином, вартість євро збільшилася на 15 копійок.

Вартість долара на 16 квітня зафіксували на рівні 43,63 грн. Порівняно з попереднім днем зростання склало 12 копійок.

Таким чином, з початку року євро в Україні подорожчало більш ніж на 4 гривні – 17 квітня 2025-го курс становив 46,82 грн.

Попередній рекорд вартості євро до гривні був зафіксований 14 квітня. Тоді європейська валюта торгувалася по 51,32 грн.

