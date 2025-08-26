Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує набір на 100-годинні курси угорської та української мов як іноземних. Курси проходитимуть у різних населених пунктах Закарпаття за підтримки Державного секретаріату з питань національної політики Офісу прем’єр-міністра Угорщини та Благодійного фонду Бетлена Габора.

Опанування іноземної мови потребує професійного супроводу, особливо у питаннях правильної вимови та засвоєння базової граматики. Саме тому навчання на наших курсах забезпечують кваліфіковані, досвідчені викладачі, які знайомлять слухачів із основами угорської та української мов на рівнях A1, A2 і B1 (тобто початковий та середній рівні).

Курси відкриються лише у разі, якщо кількість зареєстрованих учасників досягне не менше 10 осіб у кожному населеному пункті, окремо за мовою та рівнем.

Заявки приймаються виключно в онлайн-форматі з 12 серпня до 6 вересня 2025 року за наступними посиланнями:

Угорська мова як іноземна: https://forms.gle/R8fgq6ezD2Uy1LsT6

Українська мова як іноземна: https://forms.gle/skxSEiWHKqFCNxsi8

Термін проведення курсів: з вересня 2025 року до червня 2026 року, переважно по суботах з 9:00 до 13:00.

Детальну інформацію можна отримати у Навчально-консультаційний центр ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ у робочі дні з 09:00 до 15:00 за електронною адресою: mid.tanfolyam@kmf.org.ua

Фото: ілюстрація, Pixabay