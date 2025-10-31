Латвія відправить Україні партію військової допомоги і 65 автівок

У понеділок, 3 листопада, з Латвії до України буде відправлено чергову партію військової допомоги та 65 транспортних засобів, пожертвуваних AS „Latvenergo” у співпраці з AS „Sadales tīkls”,

Про це повідомляє Delfi з посиланням на організацію „Ziedot.lv”, пише „Європейська правда”.

У заході візьмуть участь керівник „Ziedot.lv” Рута Діманта, адміністративний директор „Latvenergo” Арніс Кургс, член правління та технічний директор „Sadales tīkls” Раймондс Скребс, а також член правління та директор з розвитку „Sadales tīkls” Вігантс Радзіньш.

Також у заході візьмуть участь радник посольства України в Латвії Юрій Захарчук, а також співробітники „Latvenergo” і „Sadales tīkls” – водії-волонтери.

Співробітники „Latvenergo” і „Sadales tīkls” добровільно вирушать до України, щоб власними силами доставити всі пожертвувані транспортні засоби з об’ємним вантажем допомоги українській армії.

„Latvenergo” загалом вже пожертвувала 158 уживаних транспортних засобів, які допомагають поліпшити мобільність українських військових на лінії фронту, підтримуючи як переміщення військових підрозділів, так і доставку критично необхідних ресурсів.

