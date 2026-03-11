Лікарні Закарпаття отримали нове реабілітаційне обладнання

9 березня, передали реабілітаційне обладнання трьом лікарням Закарпаття від амбасадорів Алекса Ровта та Геннадія Гутмана.

«Минуло менше 2 місяців з нашої останньої зустрічі, під час якої розповів благодійникам про те, що працюємо над дооснащенням реабілітаційних відділень, тому потребуємо додаткового обладнання. І от результат: передаємо 7 велотренажерів, 8 бігових доріжок, два сучасні степери для реабілітації військових, гімнастичні м’ячі та інше обладнання Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака, Хустській центральній лікарні ім. О. Віцинського та Іршавській міській лікарні», – начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Обладнання привезли в Ужгород, де серед очільників області та гостей перебував директор КНП «Іршавська міська лікарня» Іршавської міськради Сергій Караслай. До всього, саме зараз в медзакладі Ужгорода на відновленні перебуває громадянин США, Майк зі штату Огайо, який воював за незалежність України.

Щиро вдячні меценатам Алексу Ровту та Геннадію Гутману, Закарпатській обласній благодійній організації «Рівний – рівному» за підтримку Закарпаття, підсилення закладів охорони здоровʼя краю.