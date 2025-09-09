Мукачево та Гостомель підписали Меморандум про співпрацю

У Мукачеві відбувся офіційний візит делегації з Гостомельської громади. Міський голова Андрій Балога зустрівся з начальником Гостомельської селищної військової адміністрації Сергієм Смалем та його заступником Сергієм Сутулою. Сторони обговорили перспективи партнерства та підписали Меморандум про співпрацю між громадами.

Документ передбачає реалізацію спільних культурних, освітніх, соціальних та волонтерських ініціатив. Зокрема, планують організовувати відпочинок для дітей з Гостомельської громади, яка є однією з найбільш постраждалих у Київській області і в якій нині проживає понад 2 тисячі переселенців.

«Ми приділяємо багато уваги соціальним напрямкам, особливо відпочинку дітей у спокійних місцях, до яких належить Мукачівська громада. Впевнений, що в рамках нашого меморандуму знайдемо ефективні шляхи, аби діти могли відпочивати», — сказав Сергій Смаль.

Представники Гостомеля подякували місцевій владі за теплий прийом і вручили символічні подарунки — картину Свято-Покровської церкви та прапор громади.

У 2022 році Гостомель отримав звання «Місто-Герой», став фортецею зупинивши ворожу силу, що сунула на столицю. Нині він поступово відновлюється, створено музей та меморіал у селі Мощун — одному з місць запеклих боїв.

Мукачівська міська рада