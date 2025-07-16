На Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини

На Закарпаття 15 липня прибув черговий евакуаційний потяг із Донецької області.

Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

Він привіз дві родини — вісім людей, серед яких п’ятеро дітей, наймолодшому з яких чотири роки.

„На вокзалі їх зустрічали рятувальники, психологи та волонтери, які зустріли, перенесли багаж, нагодували й посадили в автобуси, які доставлять їх до місць тимчасового проживання”, — інформують у ДСНС.

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