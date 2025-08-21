На Закарпатті 100 шкіл переходять на цифрову систему «Мрія»

На Закарпатті стартує проєкт «Мрія» — інноваційна освітня екосистема, яка зробить навчання сучаснішим та ефективнішим. З 1 вересня до неї підключаться 100 шкіл краю, а 62 заклади освіти з 17 громад вже пройшли навчання з роботи в системі.

​Цей проєкт, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, має на меті створити школу без паперів та бюрократії, пропонуючи нові можливості для всіх учасників освітнього процесу:

​Для учнів — цифровий документ «Мрія ID» та інструменти, що мотивують до навчання.

​Для вчителів — автоматизовані журнали, електронні календарі та швидка комунікація.

​Для батьків та учнів — миттєвий доступ до оцінок, домашніх завдань та коментарів від викладачів.

​Для керівників — електронний документообіг та надійний захист персональних даних.

​Впровадження «Мрії» на Закарпатті є важливим кроком до створення сучасної української школи, де головний акцент — на знаннях, цифрових можливостях та розвитку дітей.

Мирослав Білецький – голова Закарпатської ОДА/ОВА