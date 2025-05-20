На Закарпатті відбулася зустріч прем’єр міністрів Чехії та України

В Ужгороді 20 травня пройшла зустріч прем’єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Чехії Петра Фіали.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

У своєму Telegram Шмигаль написав, що серед ключових тем обговорення — оборонна й економічна співпраця, відновлення, європейська інтеграція України.

„Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Вітаємо прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів”,

— повідомив Денис Шмигаль

Під час зустрічі 20 травня в Ужгороді прем’єр-міністри Чехії Петр Фіала та України Денис Шмигаль підписали меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства та харчової промисловості.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

У своєму Telegram глава українського уряду написав, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою обговорили питання безпеки, економічної співпраці, європейської інтеграції України та відновлення держави.

„Домовилися з паном прем’єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві”,

— йдеться у дописі.

Денис Шмигаль також додав, що під час зустрічі підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

„Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16”, — додав прем’єр-міністр України.

Як зазначив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Чехія бере учать у підтримці України.

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