Наступний раунд мирних переговорів вперше пройде в Женеві

Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи, яка візьме участь у черговому раунді тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, який, за його словами, відбудеться 17 та 18 лютого у швейцарській Женеві.

Про це у Telegram написав секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

За його словами, він очолює українську делегацію, до складу якої також увійдуть: керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, очільник парламентської фракції „Слуга народу” Давид Арахамія та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Умєров додав, що підготовка до цієї зустрічі вже розпочата.

„Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи”, — написав Умєров.

Зранку 13 лютого речник лідера РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, заявив, що наступний раунд мирних переговорів щодо війни в Україні відбудеться 17-18 лютого у Женеві. Своєю черго, радник президента України Дмитро Литвин підтвердив Суспільному, що черговий раунд тристоронніх перемовин відбудеться наступного тижня у Женеві.

У коментарі агентству Bloomberg 11 лютого Зеленський заявив, що Київ прийняв пропозицію Вашингтона провести наступного тижня у США ще один раунд перемовин української та американської делегацій щодо припинення війни РФ проти України. За його словами, ця зустріч має відбутися 17 або 18 лютого.

Наступного дня, 12 лютого, Зеленський заявив, що від Росії досі немає відповіді щодо запланованих на наступний тиждень переговорів у США.

suspilne.media