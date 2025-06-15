НМТ в Угорщині: підтримка українських випускників

У складних умовах, спричинених війною в Україні, питання доступу до освіти для молоді, змушеної залишити свою країну, залишається надзвичайно актуальним. Саме тому з початку повномасштабного вторгнення Управління освіти Угорщини (Oktatási Hivatal) спільно з Будапештським університетом імені Етвеша Лоранда долучилися до ініціативи організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) для українських абітурієнтів на території Угорщини.

У 2025 році випробування у вигляді НМТ знову об’єднало зусилля багатьох небайдужих. Уже вчетверте до організації тестування долучилися й викладачі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (Ілдіко Греба, Габріела Поп, Андрея Певсе), які допомагали забезпечити якісне та безперебійне проведення тестування у Будапешті. Цього року бажання перевірити свої знання виявили 160 учасників – українських випускників, які тимчасово перебувають в Угорщині.

Тестування тривало з 3 по 11 червня у спеціально підготовлених комп’ютерних класах, що були переобладнані в тимчасові екзаменаційні центри. Вони забезпечили максимально комфортні умови та технічну надійність під час виконання завдань.

Структура НМТ залишилася такою ж, як і торік: випускники складали тести з української мови, математики та історії України, а також з одного предмета на вибір. Тестування проходило у два етапи: на першому етапі учасники виконували завдання з української мови та математики, а на другому етапі – з історії України й додаткового предмета.

Проведення НМТ за кордоном – це не просто освітня процедура, а вияв солідарності та турботи про українську молодь. Завдяки злагодженій роботі українських та угорських освітніх установ випускники, попри всі труднощі, змогли зробити ще один важливий крок до своєї мети – здобуття вищої освіти.

Завдяки організаторам усі випускники, які перебувають в Угорщині, отримали можливість скласти НМТ для продовження подальшого навчання.

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