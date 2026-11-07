Норвегія виділяє Україні $53 мільйони на соціальні виплати та зарплати

Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько $53 млн) через Світовий банк для підтримки державних послуг і фінансування зарплат, пенсій та соціальних виплат на початку 2027 року. Про це повідомляє уряд Норвегії.

«Стійкість України також залежить від того, чи вдасться зберегти повсякденне життя, навіть попри війну, що триває. Норвегія допомагає забезпечити, щоб діти могли ходити до школи, лікарні могли лікувати пацієнтів, а пенсіонери — отримувати свої пенсії», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Про виділення коштів оголосили під час зустрічі Ейде з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Міністри перебувають у Варшаві, де беруть участь у зустрічі глав МЗС Німеччини, Польщі, країн Північної Європи та Балтії, а також високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Зустріч присвячена ситуації в Україні та є частиною дипломатичних зусиль напередодні наступного раунду переговорів між Україною та Росією, який має відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Країни Північної Європи прагнуть посилити роль Європи у зусиллях із досягнення тривалого миру в Україні.

«Окрім нашої масштабної та довгострокової військової й цивільної підтримки України, Фінляндія та Норвегія допомагають Україні у підготовці до майбутніх переговорів. Наша мета — зробити свій внесок у досягнення тривалого та справедливого миру в Україні», — сказав Ейде.

Фінансування надається через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку, який відшкодовує підтверджені витрати на зарплати, пенсії та соціальні виплати в цивільному секторі, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти та роботи екстрених служб.

Кошти допоможуть забезпечити виплати вразливим домогосподарствам, пенсіонерам і працівникам державного сектору. Це також сприятиме покриттю фінансових потреб України наприкінці року та є першим внеском Норвегії у фінансування цивільних видатків державного бюджету України на 2027 рік.

ukrinform.ua

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