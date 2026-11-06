Norvégia több mint 50 millió dollárral támogatja Ukrajna költségvetését

Norvégia 500 millió norvég koronát, azaz mintegy 53 millió dollárt biztosít Ukrajnának az állami költségvetés finanszírozására. A támogatást 2027 elején az állami szektorban dolgozók fizetésének, a nyugdíjaknak és a szociális juttatásoknak a folyósítására fordítják.

A segítségről Espen Barth Eide norvég külügyminiszter számolt be, akinek tájékoztatását a norvég kormány sajtószolgálata ismertette. A pénzt a Világbankon keresztül juttatják el Ukrajnába.

A külügyminiszter hangsúlyozta:

Ukrajna ellenálló képessége azon is múlik, hogy a háború idején fennmaradjanak a mindennapi élet alapvető feltételei. A támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolák működjenek, a kórházak ellássák a betegeket, a nyugdíjasok pedig időben megkapják járandóságukat.

A norvég kormány közlése szerint a pénz felhasználását a Világbank és független ellenőrzési mechanizmusok felügyelik.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

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