Обмеження руху на одному з пунктів пропуску Закарпаття

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що з 15 вересня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй»

У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9.00 до 15.30 (за київським часом) оформлення транспортних засобів буде періодично призупинятися.

Пішохідне сполучення працюватиме без обмежень.

Держприкордонслужба нагадує, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Роботи триватимуть близько 45 діб.

Для зручності радять користуватися іншими пунктами пропуску.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Фото: ілюстрація