Оголошення на заміщення вакантної посади інструктора Відділу контингенту студентів

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади інструктора Відділу контингенту студентів.

Вимоги до претендентів:

вища освіта,

володіння українською та угорською мовами.

До заяви необхідно подати автобіографію, копію диплому про освіту. Заяви чекаємо на електронну адресу: [email protected] або особисто у Відділ кадрів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ до 12 травня 2023 року.

Для додаткової інформації звертатися за телефоном: 050 91 44 300

Джерело: kmf.uz.ua