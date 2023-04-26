Оголошення на заміщення вакантної посади інструктора Відділу контингенту студентів
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади інструктора Відділу контингенту студентів.
Вимоги до претендентів:
- вища освіта,
- володіння українською та угорською мовами.
До заяви необхідно подати автобіографію, копію диплому про освіту. Заяви чекаємо на електронну адресу: [email protected] або особисто у Відділ кадрів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ до 12 травня 2023 року.
Для додаткової інформації звертатися за телефоном: 050 91 44 300
Джерело: kmf.uz.ua