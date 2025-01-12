За рік тисячі українців змінили мобільного оператора

У 2024-му мобільного оператора зі збереженням номера змінили 340,6 тисячі українців.

Найбільше абонентів залишили „Київстар”. Як свідчать статистичні дані комісії, за 2024 рік 207,1 тисячі номерів було перенесено від „Київстару”. Водночас перейшли в „Київстар” від інших операторів усього 16,6 тис. абонентів.

Тим часом більшість номерів від інших операторів було перенесено до lifecell. Це – 269,76 тисячі номерів. А тим часом пішли з lifecell 22,9 тис. номерів.

На другому місці за кількістю перенесених номерів є оператор Vodafone, з якого за рік пішли 109,5 тисячі людей. За цей же період прийшли від інших операторів у Vodafone 54,1 тисячі абонентів.

Джерело: UNIAN

(Фото: ілюстрація)