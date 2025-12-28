На Запорізькій АЕС оголосили тимчасове перемир’я

На Запорізькій АЕС було оголошено тимчасове перемир’я між Україною та Росією. Його оголосили задля проведення ремонтних робіт.

Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Наразі роботи з ремонту лінії електропередач вже виконуються.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що перемир’я було укладено за посередництва МАГАТЕ.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі подякував обом сторонам.

Джерело: ТСН

Фото: ілюстрація