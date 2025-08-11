Пільги для людей з інвалідністю I групи: що передбачено законом
В Україні особи з інвалідністю I групи мають право на низку пільг — від житлових до транспортних та медичних.
Частина з них діє для всіх, а деякі — лише для окремих категорій.
Житло та земля
Можливість першочергового або позачергового отримання житла чи поліпшення житлових умов, а також отримання земельної ділянки.
Ветерани, чорнобильці, колишні військові та правоохоронці можуть разово безкоштовно приватизувати житло державного чи комунального фонду.
Транспорт
- Знижка 50% на квитки внутрішніх залізничних маршрутів з 1 жовтня по 15 травня для осіб з інвалідністю I групи та одного супроводжуючого.
- Для тих, хто отримав інвалідність через війну, — безкоштовний проїзд один раз на рік (туди й назад).
Комунальні послуги
Загальних знижок немає, але окремі категорії мають:
- 100% оплати в межах норм — для людей з інвалідністю I групи через війну та жертв нацистських переслідувань;
- 50% знижки — для чорнобильців та ліквідаторів I групи.
Медичні пільги
50% знижки на ліки за рецептом, забезпечення засобами реабілітації, протезами та медичними виробами.
Для людей з інвалідністю по зору — безкоштовні тактильні тростини, аудіоплеєри та спеціалізовані годинники.