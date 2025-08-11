Пільги для людей з інвалідністю I групи: що передбачено законом

В Україні особи з інвалідністю I групи мають право на низку пільг — від житлових до транспортних та медичних.

Частина з них діє для всіх, а деякі — лише для окремих категорій.

Житло та земля

Можливість першочергового або позачергового отримання житла чи поліпшення житлових умов, а також отримання земельної ділянки.

Ветерани, чорнобильці, колишні військові та правоохоронці можуть разово безкоштовно приватизувати житло державного чи комунального фонду.

Транспорт

Знижка 50% на квитки внутрішніх залізничних маршрутів з 1 жовтня по 15 травня для осіб з інвалідністю I групи та одного супроводжуючого.

Для тих, хто отримав інвалідність через війну, — безкоштовний проїзд один раз на рік (туди й назад).

Комунальні послуги

Загальних знижок немає, але окремі категорії мають:

100% оплати в межах норм — для людей з інвалідністю I групи через війну та жертв нацистських переслідувань;

50% знижки — для чорнобильців та ліквідаторів I групи.

Медичні пільги

50% знижки на ліки за рецептом, забезпечення засобами реабілітації, протезами та медичними виробами.

Для людей з інвалідністю по зору — безкоштовні тактильні тростини, аудіоплеєри та спеціалізовані годинники.

