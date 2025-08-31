Польща видворила з країни 15 громадян України

З Польщі вислали 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці та порядку.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Польські прикордонники стверджують, що вищезазначені громадяни неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбійні напади, підробку документів, зберігання наркотичних засобів, а також за водіння у нетверезому стані. Деякі з них були причетні до організації нелегального перетину польського кордону.

Наголошується, що рішення про примусове повернення ґрунтувалося на міркуваннях безпеки та громадського порядку, що відповідає положенням статті 302 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року. В одному з випадків громадянин України був у реєстрі осіб, перебування яких у Польщі визнано небажаним.

Зазначається, що 15 громадян України були примусово доставлені до кордону та передані українській стороні.

Їм заборонено повторний в’їзд до Польщі терміном від 5 до 10 років, а їхні дані внесено до переліку іноземців, яким заборонено перебування на території Польщі.

ukrinform.ua