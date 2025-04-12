Понад 600 учнів декламували разом у Берегові

Цього року вже в одинадцяте громадська організація «Про Культура Субкарпатика» відзначила День угорської поезіївибраним віршем ювілейного поета. І вже восьмий рік поспіль ця організація закликає закарпатську громаду до спільного читання поезії 11 квітня у місті Берегове. Втретє захід проходив у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

Відповідно до концепції флешмобу під назвою Вірш у просторі, організація цього року знову запросила угорськомовні навчальні заклади Закарпаття декламувати вірш ювілейного поета. У відповідь на цьогорічний заклик приїхали учні з 27 шкіл — понад 600 дітей — і заповнили атріум, щоб разом продекламувати вірш Ласло Надя „Нехай дасть Бог”, присвячений 100-річчю з дня його народження.

На початку програми поет і виконавець пісень Гергель Марчак нагадав присутнім про творчість Аттіли Йожефа, Арпада Коллара та Шандора Петефі. Після цього координаторка ПКС – Крістіна Молнар відкрила захід словами:

„Коли при обговоренні літературних ювілеїв прозвучало ім’я Ласло Надя, нам не довелося довго думати над вибором вірша. У творі «Нехай дасть Бог» поет перераховує все, що нам, закарпатським угорцям, так потрібно. У дусі думок Ласло Надя бажаю, щоб Бог дав нам світло, щоб більше не доводилося сидіти в темних будинках і класах. Щоб дав нам силу, яка тримає, громаду, яка будує, щоб у сумнівах ми мали опору, і щоб нарешті прийшов довгоочікуваний мир, зупинилося кровопролиття, повернулася свобода — щоб, наприклад, наступного року ми могли відзначати День поезії вже на вулиці.”

Консул Консульства Угорщини у Берегові Андреа Фюлоп у своїй промові підкреслила:

„Ось уже 61 рік поспіль ми щороку святкуємо День угорської поезії 11 квітня — у день народження Аттіли Йожефа. Через його вірші ми згадуємо поета, вшановуємо його творчість і віддаємо шану угорській ліриці.”

Проректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ-го Янош Чизмар привітав учасників такими словами:

„Цей захід не тільки святкує багатство угорської літератури, але й підтверджує, що поезія жива, вона поруч. Вона звертається до нас зі стіни будинку, з написаного на тротуарі рядка, з рими, прошепотілої до стіни.”

Він додав:

„Поезія — це не щось абстрактне — вона набирає форми, якщо ми звертаємо на неї увагу.”

У продовження заходу акторка Іболя Орос прочитала вірш, який був у центрі події, після чого присутні спільно продекламували його під її керівництвом. Музичну версію вірша з гітарним супроводом виконав Гергель Марчак.

Після цього сміливі й закохані у поезію учні мали змогу вийти на сцену й зачитати вірші на свій вибір.

Програма продовжилася музичними обробками віршів у виконанні гурту, який складається зі співробітників та студентів філологічного факультету ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ.

Як уже стало традицією протягом років, на завершення заходу учасники поставили свої підписи на портреті Ласло Надя, виставленому на сцені.

Захід було організовано громадською організацією «Про Культура Субкарпатика» за підтримки Уряду Угорщини та Фонду Бетлена Габора.